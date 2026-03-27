Μενού

Τρελή πορεία στο Παγκράτι: «Χτύπησε τρία ΙΧ και μηχανάκι που καρφώθηκε σε είσοδο πολυκατοικίας»

Ξέφρενη ήταν η πορεία μεθυσμένης οδηγού στο Παγκράτι. Πώς ξεκίνησε η τρελή πορεία της μεθυσμένης οδηγού που προκάλεσαι σοβαρές υλικές ζημιές.

Reader symbol
Newsroom
  • Α-
  • Α+

«Τρελή» πορεία με σοβαρές υλικές ζημιές σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, στις 22:45, επί της οδού Ολυμπιάδος στην Αθήνα, όταν μια 47χρονη οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ έχασε τον έλεγχο του οχήματός της.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

Η γυναίκα, υπήκοος Γεωργίας, κινούνταν επικίνδυνα στον δρόμο χωρίς καν να κατέχει άδεια ικανότητας οδήγησης. Η ξέφρενη πορεία της ξεκίνησε όταν προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας μια αλυσιδωτή καραμπόλα που παρέσυρε άλλα δύο οχήματα και μια μοτοσικλέτα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το δίκυκλο εκτινάχθηκε και καρφώθηκε στην είσοδο παρακείμενης πολυκατοικίας, σπάζοντας δύο τζάμια.

​Στο σημείο έφτασε άμεσα η Τροχαία, η οποία υπέβαλε τη 47χρονη σε αλκοτέστ, με το αποτέλεσμα να δείχνει συγκέντρωση 0,59, επιβεβαιώνοντας την κατάσταση μέθης. Παρά το σκηνικό χάους που θύμιζε κινηματογραφική ταινία, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές.

​«Μας είπαν ότι μια κυρία μεθυσμένη έπεσε με φόρα στο αυτοκίνητο»

​Ο ιδιοκτήτης ενός κόκκινου οχήματος που υπέστη ζημιές περιέγραψε την εικόνα που αντίκρισε το πρωί: «Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο από προχθές το απόγευμα και πληροφορήθηκα από τη γειτονιά ότι έγινε καραμπόλα. Είδα επάνω στο παρμπρίζ ένα χαρτάκι από την Τροχαία. Μάθαμε ότι μια κυρία μεθυσμένη έπεσε με φόρα πάνω στο αυτοκίνητο και πέταξε ένα μηχανάκι πάνω στην πόρτα της πολυκατοικίας. Έχουμε κλείσει ραντεβού με τον ασφαλιστή για τις φωτογραφίες και περιμένουμε το χαρτί από το συμβάν για να ξεκινήσει η διαδικασία».

«Άκουσα φοβερό θόρυβο»

​Την ίδια στιγμή, ένοικος της πολυκατοικίας που πετάχτηκε στο μπαλκόνι του από τον κρότο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Άκουσα ένα φοβερό θόρυβο γι' αυτό βγήκαμε έξω. Είδα ένα αυτοκίνητο διαγώνια εδώ πέρα. Είχε χτυπήσει το μπροστινό αυτοκίνητο και το πίσω. Ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος με σύρσιμο ταυτόχρονα, αλλά το σύρσιμο πρέπει να ήταν από το μηχανάκι το οποίο είχε μπει εδώ μέσα, στην είσοδο της πολυκατοικίας».

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ