Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων - Γεμάτα φεύγουν τα πλοία από τον Πειραιά

Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά ενόψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με τις πληρότητες στα πλοία για τις Κυκλάδες να φτάνουν ακόμη και το 90%, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, στην πύλη Ε7 επικρατεί έντονη κινητικότητα, καθώς έως τις 07:30 είχαν προγραμματιστεί τρεις αναχωρήσεις πλοίων προς νησιά των Κυκλάδων. Σύμφωνα με στελέχη του Λιμενικού και εργαζόμενους στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, η επιβατική κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τα περισσότερα πλοία να αναχωρούν σχεδόν πλήρη.

Την ίδια ώρα, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις φαίνεται πως επηρεάζουν μέρος της εξόδου των εκδρομέων, καθώς αρκετές οικογένειες παραμένουν στην Αθήνα λόγω των υποχρεώσεων και της αγωνίας των μαθητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις.

Η εικόνα στο λιμάνι παραμένει μέχρι στιγμής ομαλή, με τις λιμενικές αρχές και την αστυνομία να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους. Ωστόσο, όσο περνά η ώρα, η κίνηση στην περιοχή εντείνεται, με τις αρχές να συστήνουν στους επιβάτες να φτάνουν στο λιμάνι τουλάχιστον 15 έως 20 λεπτά πριν από την αναχώρηση των πλοίων τους.

Μέχρι τις 09:30 ήταν προγραμματισμένα συνολικά επτά δρομολόγια προς Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς.

Η κορύφωση της εξόδου αναμένεται τις απογευματινές ώρες, όταν θα αναχωρήσουν και όσοι εργάζονται μέχρι το μεσημέρι και δεν έχουν εξασφαλίσει επιπλέον ημέρα άδειας. Από το μεσημέρι και μετά έχουν προγραμματιστεί ακόμη δώδεκα δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά της χώρας.