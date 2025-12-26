Τρίκαλα - Ελάτη - Περτούλι: Ένα ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις

Κάθε φορά που βρισκόμαστε στα Τρίκαλα, επιβεβαιώνουμε ότι η πόλη του Ασκληπιού και του Ληθαίου ποταμού εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο και γίνεται όλο και πιο όμορφη, όλο και πιο ενδιαφέρουσα.
Έπειτα είναι και ο πανέμορφος ορεινός όγκος των Τρικάλων που σε προσκαλεί σε μια χειμερινή περιπέτεια. Αφού κάνεις τις βόλτες σου στην πόλη, μπορείς να επισκεφτείς μερικά από τα πιο όμορφα χωριά της Θεσσαλίας.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Συνελήφθη ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της: Φέρεται να της χορήγησε ηρεμιστικά
- Κατέβηκε post Τσουβέλα για τον «influencer Χριστό» μετά από αντιδράσεις: «Να σας χαίρεται η μαμά σας»
- Ακινητοποιήθηκε συρμός της Hellenic Train προς Διακοπτό: Έκκληση για βοήθεια από ορειβάτη με καρδιακά προβλήματα
- Ντύθηκε Άγιος Βασίλης ο Άρης Σπηλιωτόπουλος: Χριστουγεννιάτικες ευχές με βίντεο AI
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.