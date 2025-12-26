Τρίκαλα - Ελάτη - Περτούλι: Ένα ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις

Κάθε φορά που βρισκόμαστε στα Τρίκαλα, επιβεβαιώνουμε ότι η πόλη του Ασκληπιού και του Ληθαίου ποταμού εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο και γίνεται όλο και πιο όμορφη, όλο και πιο ενδιαφέρουσα.

Έπειτα είναι και ο πανέμορφος ορεινός όγκος των Τρικάλων που σε προσκαλεί σε μια χειμερινή περιπέτεια. Αφού κάνεις τις βόλτες σου στην πόλη, μπορείς να επισκεφτείς μερικά από τα πιο όμορφα χωριά της Θεσσαλίας.

