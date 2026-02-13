Τρίκαλα: Γιαγιά μαθητή τσακώθηκε με τη διεύθυνση του σχολείου και βρέθηκε στο τμήμα

Ένα πρωτοφανές επεισόδιο σημειώθηκε σε περιφερειακό Γυμνάσιο των Τρικάλων όπου μία γιαγιά μαθητή είχε λεκτική αντιπαράθεση με τη διεύθυνση του σχολείου και κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα.

Στο αστυνομικό τμήμα Τρικάλων γιαγιά μαθητή μετά από φραστικό επεισόδιο σε γυμνάσιο των Τρικάλων

Σοβαρό λεκτικό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε περιφερειακό Γυμνάσιο των Τρικάλων, προκαλώντας αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα και οδηγώντας τελικά στη προσαγωγή της γιαγιάς μαθητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, η ηλικιωμένη γυναίκα μετέβη στο σχολείο προκειμένου να παραλάβει τη βαθμολογία του τετραμήνου του εγγονού της. Ωστόσο, για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, η συζήτηση με τη διεύθυνση του σχολείου εξελίχθηκε σε έντονη φραστική επίθεση. Όπως αναφέρουν πηγές, η γυναίκα φέρεται να εξαπέλυσε λεκτική επίθεση εναντίον της διεύθυνσης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση στον χώρο.

Η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή της γυναίκας. Η ίδια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, όπου προσήλθαν και οι γονείς του μαθητή.