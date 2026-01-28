Τρίκαλα: Μεγάλη αυτοκινητοπομπή και αυστηρή φρούρηση για τους συλληφθέντες της «Βιολάντα»

Μέσα σε ασφυκτικό κλοιό ασφαλείας και υπό το βλέμμα δεκάδων πολιτών που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων, οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας «Βιολάντα», ο υπεύθυνος ασφαλείας και ο προϊστάμενος της μοιραίας βάρδιας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του orange press agency, η αυτοκινητοπομπή που τους μετέφερε ήταν εντυπωσιακά μεγάλη, με οχήματα της Αστυνομίας αλλά και της Πυροσβεστικής να συμμετέχουν στη συνοδεία, σε μια εικόνα που υπογράμμιζε το βάρος της υπόθεσης και το κλίμα οργής που επικρατεί μετά τον θάνατο των πέντε εργαζομένων.

Οι τρεις συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά βαρύ κατηγορητήριο. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της πρόκλησης έκρηξης, του εμπρησμού από αμέλεια, καθώς και της πρόκλησης σωματικών βλαβών.

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν πλέον εξονυχιστικά τον φάκελο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στις συνθήκες που οδήγησαν στην ανάφλεξη όσο και στα μέτρα ασφαλείας που –σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις– δεν τηρήθηκαν.

Οι καταθέσεις, τα τεχνικά ευρήματα και οι αναφορές των πραγματογνωμόνων αναμένεται να καθορίσουν την πορεία της υπόθεσης, η οποία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και έχει ανοίξει ξανά τη συζήτηση για την εργασιακή ασφάλεια στη βιομηχανία.