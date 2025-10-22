Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία στα Τρίκαλα, όπου ένας 18χρονος έπνιξε με πετσέτα την μητέρα του.

Ο 18χρονος κάλεσε ο ίδιος τις Αρχές, ομολογώντας την πράξη του και συνελήφθη επί τόπου. Σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, η 54χρονη γυναίκα – διαζευγμένη και μητέρα δύο παιδιών – ήταν ήσυχη και δεν είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα. Ο 18χρονος ζούσε με τον πατέρα του και επισκεπτόταν τη μητέρα του τα Σαββατοκύριακα. Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής, δεν ήταν λίγες οι φορές που είχαν ακουστεί έντονοι καβγάδες ανάμεσά τους.

Πώς έγινε το περιστατικό

Το απόγευμα της Τρίτης, ενώ βρίσκονταν στο σπίτι και παρακολουθούσαν τηλεόραση, ο 18χρονος σηκώθηκε, πήγε στο μπάνιο, πήρε μια πετσέτα και την τύλιξε γύρω από τον λαιμό της μητέρας του, προκαλώντας της ασφυκτικό θάνατο.

Αμέσως μετά τηλεφώνησε στην αστυνομία, ομολόγησε το έγκλημα και περίμενε στο σπίτι μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί και να τον συλλάβουν.

Σοκ από την ιατροδικαστική έκθεση

Η νεκροψία-νεκροτομή αποκάλυψε ότι ο θάνατος της 54χρονης προήλθε από στραγγαλισμό.

Εντοπίστηκαν ίχνη αιμορραγίας στα μάτια και στα αυτιά της, γεγονός που καταδεικνύει ότι ασκήθηκε ισχυρή πίεση στον λαιμό της, μέχρι να αφήσει την τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος σημειώθηκε λίγο πριν ο δράστης καλέσει την αστυνομία.