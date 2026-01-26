Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό μιας ακόμη γυναίκας που αγνοείται στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα στην οποία μεγάλη πυρκαγιά, για άγνωστη αιτία που ερευνάται, προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων γυναικών. Στις έρευνες των συνεργείων της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, συνδράμουν και μηχανήματα έργου, προκειμένου οι αρχές να φτάσουν άμεσα στον εντοπισμό του πέμπτης γυναίκας που αγνοείται.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4.00 της Δευτέρας σε πτέρυγα του εργοστασίου παραγωγής τροφίμων, κατά τη διάρκεια της νυκτερινής βάρδιας, ενώ μέσα βρίσκονταν 13 άτομα. Απ' αυτά τα οκτώ άτομα απομακρύνθηκαν, ενώ πέντε γυναίκες αγνοούνταν και αναζητούνταν. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του εργοστασίου έχει καταρρεύσει.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν επτά άτομα μεταξύ των οποίων και ένας πυροσβέστης, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο ΓΝ Τρικάλων και νοσηλεύτηκαν, για προληπτικούς λόγους, σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας και έλαβαν το πρωί εξιτήριο. Η νεκροψία- νεκροτομή, καθώς και η ταυτοποίηση των σορών θα πραγματοποιηθεί στο ΓΝ Λάρισας.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μια ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) και 9 βοηθητικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν δύο υδροφόρες της Π/Ε Τρικάλων.

Σε κατάσταση σοκ είναι η τοπική κοινωνία των Τρικάλων από αυτή την τραγωδία ενώ η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε ακόμα και σε γειτονικά χωριά, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.

Οι εργαζόμενοι την Κυριακή είχαν βρεθεί σε εκδήλωση για την πρωτοχρονιάτικη πίτα σε ταβέρνα της περιοχής.

Οι συγγενείς των θυμάτων αμέσως μετά την τραγική είδηση έσπευσαν στον χώρο του τραγικού συμβάντος, προσπαθώντας να ενημερωθούν για την τύχη των δικών τους προσώπων.

Ήδη από το πρωί της Δευτέρας βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τί συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη. Οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε» σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση. Τα κόμματα με σχετικές ανακοινώσεις εκφράζουν τη βαθιά του θλίψη προς τα θύματα και τις οικογένειες τους, από την τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Τρίκαλα, ενώ έχουν αναβάλλει προγραμματισμένες εκδηλώσεις τους. Επίσης, τριήμερο δημοτικό πένθος εισηγείται ο Δήμαρχος Τρικκαίων. Μετά τη ματαίωση της διά ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων λόγω της τραγωδίας που έπληξε την περιοχή, ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς εισηγείται την κήρυξη τριήμερου δημοτικού πένθους στη μνήμη των πέντε θυμάτων. Η εισήγηση θα υποβληθεί στη διά περιφοράς συνεδρίαση του Σώματος, που προγραμματίστηκε για την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, αντί της διά ζώσης συνεδρίασης.