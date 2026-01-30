Τριών Ιεραρχών: Γιατί καταρήθηκε η αργία στα σχολεία - Τι ισχύει σήμερα

Κάποτε όλοι οι μαθητές μετρούσαν αντίστροφα τις ημερές μετά την επιστροφή στα θρανία από τις διακοπές των Χριστουγέννων για την ημέρα των Τριών Ιεραρχών, όπου θα μπορούσαν να ξεκουραστούν καθώς ήταν αργία.

Σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει καθώς η αργία των Τριών Ιεραρών έχει καταργηθει και έχει αντικατασταθεί από δίωρο εκκλησιασμό με απουσίες.

Η σχολική αργία των Τριών Ιεραρχών έχει καταργηθεί εδώ και τέσσερα χρόνια, με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού , και ανήμερα του εορτασμού των Τριών Ιεραχών, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, τα σχολεία λειτουργούν, τα μαθήματα διεξάγονται κανονικά και οι απουσίες προσμετρώνται.

Γιατί κόπηκε η αργία

Η κατάργηση της σχολικής αργίας αποφασίστηκε το 2020, όταν η τότε υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, είχε ξεκαθαρίσει ότι στόχος ήταν η ουσιαστική τιμή των Τριών Ιεραρχών μέσα στο σχολείο, όχι να υπάρχει ακόμη ένα ρεπό για τους μαθητές.



Όπως είχε δηλώσει, η 30ή Ιανουαρίου «αποκαθίσταται ως ημέρα εορταστικών εκδηλώσεων» και εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο για μια παιδεία που καλλιεργεί γνώση, κρίση και πνευματική ισορροπία.

Τι ισχύει σήμερα στα σχολεία

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων υποχρεούνται να προσέλθουν κανονικά. Τις πρώτες ώρες της ημέρας, οι σχολικές μονάδες μπορούν να οργανώσουν:

εκδηλώσεις και αφιερώματα για το έργο των Τριών Ιεραρχών

εκκλησιασμό της μαθητικής κοινότητας

Ωστόσο, οι εκδηλώσεις και ο εκκλησιασμός εντάσσονται στο σχολικό ωράριο και δεν αποτελούν ευκαιρία για αργία και «κοπάνα».