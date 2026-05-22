Τριπλή καραμπόλα στην Αθηνών - Σουνίου: Μάχη για τη ζωή του δίνει 56χρονος

Τριπλή καραμπόλα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (22/5) στην Αθηνών-Σουνίου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας 56χρονος, όταν αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σχεδόν πλαγιομετωπικά.
O άνδρας διακομίστηκε στο Ασκληπείο Βούλας, με τους γιατρούς να κάνουν υπεράνθρωπη προσπάθεια να τον κρατήσουν στη ζωή, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.
Αδιευκρίνηστες παραμένουν οι συνθήκες που έγινε το ατύχημα με τα τρία αυτοκίνητα. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί της Τροχαίας και ασθενοφόρα σε περίπτωση που χρειάζεται και άλλη διακομιδή.
- Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Υπό εξέταση η αναίρεση της απόφασης αποφυλάκισής του από τον Άρειο Πάγο
- Μαρία Καρυστιανού: Οι συμβολισμοί στα αποκαλυπτήρια του κόμματος, οι στόχοι και οι κόκκινες γραμμές
- Καιρός: Συνεχίζονται οι μπόρες και οι καταιγίδες - Το Σάββατο η πιο δύσκολη μέρα σύμφωνα με τον Μαρουσάκη
- Η άγρια δολοφονία του Νικηφόρου Μανδηλαρά που από την χούντα χαρακτηρίστηκε ατύχημα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.