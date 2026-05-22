Τριπλή καραμπόλα στην Αθηνών - Σουνίου: Μάχη για τη ζωή του δίνει 56χρονος

Τριπλή καραμπόλα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (22/5) στην Αθηνών-Σουνίου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας 56χρονος, όταν αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σχεδόν πλαγιομετωπικά.

O άνδρας διακομίστηκε στο Ασκληπείο Βούλας, με τους γιατρούς να κάνουν υπεράνθρωπη προσπάθεια να τον κρατήσουν στη ζωή, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Αδιευκρίνηστες παραμένουν οι συνθήκες που έγινε το ατύχημα με τα τρία αυτοκίνητα. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί της Τροχαίας και ασθενοφόρα σε περίπτωση που χρειάζεται και άλλη διακομιδή.