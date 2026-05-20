Καραμπόλα με 8 οχήματα στον Κηφισό: Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Λαμία

Καραμπόλα με οκτώ οχήματα σημειώθηκε στον Κηφισό το απόγευμα της Τετάρτης (20/5), ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Λαμία.

Καραμπόλα στον Κηφισό | Orange Press Agency
Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση σε διάφορα σημεία του Λεκανοπεδίου της Αττικής, το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ καραμπόλα με οκτώ οχήματα σημειώθηκε στον Κηφισό.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, στο ρεύμα προς Λαμία η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω της καραμπόλας που υπήρξε στο ύψος της εξόδου για Λυκόβρυση. Τρία οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ τα υπόλοιπα πέντε περιορισμένες.

Παρότι σε δύο οχήματα «άνοιξαν» οι αερόσακοι, δεν καταγράφηκε τραυματισμός. Το ατύχημα έγινε λίγο πριν τις 17:30, στην αριστερή λωρίδα της Εθνικής, γι’ αυτό και σχηματίστηκαν ουρές, μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.

Οι οδηγοί τις τελευταίες ώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην Κηφισίας, τη Μεσογείων, την Κατεχάκη, την Ποσειδώνος (από Φάληρο έως Καλλιθέα), στον Πειραιά, τη Βασιλίσσης Σοφίας, τη Σταδίου, την Αμαλίας, τη Βεσιλέως Κωνσταντίνου και την Πειραιώς (Κεραμεικό και Ταύρο).

