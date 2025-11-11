Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά: Πότε προβλέπεται να δοθεί στην κυκλοφορία

Με την προκήρυξη του διαγωνισμού χθες στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή των τριών κόμβων (Σκαραμαγκά, Σχιστού, Ναυπηγείων) και της σύνδεσης της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου. Ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά κρίνεται απαραίτητος για να περιοριστεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση τόσο στην Λεωφόρο Σχιστού όσο και στην Λεωφόρο Κηφισού.

«H ολοκλήρωση της Περιφερειακής Αιγάλεω και οι τρεις νέοι ανισόπεδοι κόμβοι στον Σκαραμαγκά, το Σχιστό και τα Ναυπηγεία σημαίνουν λιγότερη ταλαιπωρία, πιο γρήγορες διαδρομές και μεγαλύτερη ασφάλεια στο δρόμο για χιλιάδες ανθρώπους», δήλωσε ο Χρίστος Δήμας.

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε μήκος 7,4 χιλιομέτρων, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνεται η κατασκευή του Έργου με τις Προαιρέσεις, Απαλλοτριώσεις, μεταφορά δικτύων ΟΚΩ και Αρχαιολογία).

Ολοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω

Αναβάθμιση Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού

Δημιουργία Ανισόπεδου Ημικόμβου Σκαραμαγκά

Κατάργηση Σηματοδοτούμενου Κόμβου (Σχιστού – Παλάσκα)

Δημιουργία Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων

Η δημοπράτηση του έργου σχεδιάζεται για τις 17 Δεκεμβρίου 2025, με την υλοποίηση να είναι εντός 3 ετών από την υπογραφή της Σύμβασης. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις, το έργο του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά θα δοθεί στην κυκλοφορία εντός του 2029.

Τα 7 τεχνικά έργα

Όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα, περιλαμβάνονται τρεις γέφυρες (δύο νέες και ανακατασκευή μίας υφιστάμενης), τρεις κάτω διαβάσεις και μία υπόγεια πεζοδιάβαση.