Τρίπολη: Άγρια συμπλοκή 13χρονων με μαχαίρια - Στην Εντατική ο ένας μαθητής

Στα «ύψη» είναι η βία των ανηλίκων, με ένα νέο περιστατικό συμπλιοκής μαθητών να λαμβάνει χώρα στην Τρίπολη.
Όπως επισημαίνει το Mega, δύο 13χρονοι μαθητές φεύγοντας από το σχολείο τους στην Τρίπολη, διαπληκτίστηκαν αρχικά μεταξύ τους, τσακώθηκαν και πάνω στον καυγά ο ένας εξ αυτών έβγαλε μαχαίρι, με το οποίο τραυματίστηκαν τελικά και οι δύο.
Οι δύο ανήλικοι μαθητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου ο ένας εξ αυτών έφερε τραύματα στο χέρι, ενώ ο άλλος είχε μαχαιριές στην τραχηλική χώρα.
Μάλιστα, ο ένας μαθητής διακομίστηκε στο Παίδων στην Αθήνα, και είναι στην Εντατική.
Τι δήλωσε ο πατέρας του θύματος
«Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του στο χιλιοστό δεν τρύπησε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα και στο πλάι δυο μαχαιριές και στο ώμο, το σακάτεψε!», λέει ο πατέρας του θύματος στο STAR.
«Δε σταμάταγε να το χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στο δρόμο και ζήταγε βοήθεια», προσθέτει.
