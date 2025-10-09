Σκηνές σοκ σημειώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης(09/10) στην Τρίπολη, όταν δύο 13χρονοι μαθητές πιάστηκαν στα χέρια έξω από το σχολείο τους και ο ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά το σχόλασμα, στην οδό Καλαβρύτων, κοντά στο σχολικό συγκρότημα. Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, ο ένας ανήλικος τράβηξε μαχαίρι, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τόσο τον συμμαθητή του όσο και τον ίδιο.

Οι δύο μαθητές μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης. Σύμφωνα με τους γιατρούς, ο ένας φέρει τραύματα στο χέρι, ενώ ο δεύτερος χτυπήματα στην τραχηλική περιοχή.

Όπως μεταδίδει η Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, κανένα από τα παιδιά δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του. Ο ένας μαθητής παραμένει νοσηλευόμενος στην Τρίπολη, ενώ ο άλλος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η Αστυνομία σχημάτισε δικογραφία σε βάρος των γονιών και των δύο ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε κατασχέθηκε.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, το οποίο ερευνά τα αίτια και τις συνθήκες του επεισοδίου που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθησαν, χθες (8.10.2025) το μεσημέρι, στην Τρίπολη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, -2- ανήλικοι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, οι ανήλικοι χθες (8.10.2025) το μεσημέρι, στην Τρίπολη, επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας σωματικές βλάβες.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων των ανηλίκων, για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου, ενώ συνελήφθησαν οι -3- εξ’ αυτών.

Τέλος, βρέθηκε και κατασχέθηκε -1- μαχαίρι.

Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.