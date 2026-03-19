Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό 21χρονο στη Φθιώτιδα: Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με λεωφορείο-σχολικό

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη (19/03), το πρωί στη Φθιώτιδα, με Ι.Χ. όχημα να συγκρούεται με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές.

Ένας 21χρονος έχασε τη ζωή του και ένας δεύτερος άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του τροχαίου, το οποίο σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει την Ξυνιάδα με τον Ε65.

Το όχημα που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε μετωπικά με το λεωφορείο, το οποίο λειτουργεί σαν σχολικό και παραλαμβάνει μαθητές από τα γύρω χωριά για να τα πάει στο σχολείο τους, όπως μεταφέρει το lamiareport.gr.

Η σύγκρουση ήταν μεγάλης σφοδρότητας και ο 21χρονος εγκλωβίστηκε σε ό,τι απέμεινε από το όχημά του.

Τροχαίο στη Φθιώτιδα με νεκρό

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Δομοκό, καθώς και πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ, το οποίο τελικά δεν χρειάστηκε να φτάσει στο σημείο.

Ο οδηγός του Ι.Χ. απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τροχαίο στη Φθιώτιδα με νεκρό | lamiareport.gr

Τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος φέρει ελαφρά τραύματα και δεν κινδυνεύει η ζωή του, αλλά είναι σε κατάσταση σοκ.

Το τοπικό μέσο κάνει λόγο για δρόμο καρμανιόλα, όπου στο παρελθόν έχουν καταγραφεί κι άλλα σοβαρά τροχαία. Αποδεικνύεται και από τις εικόνες που έρχονται από το σημείο, που δείχνουν ένα εκκλησάκι δίπλα στον δρόμο, όπου βρίσκεται το όχημα του Ι.Χ, από τροχαίο που είχε γίνει στο παρελθόν.

Προανάκριση για το τραγικό συμβάν διενεργεί το ΑΤ Δομοκού, που ανέλαβε και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέχρι και τα δύο οχήματα να απομακρυνθούν από το σημείο με γερανό.

Τροχαίο στη Φθιώτιδα με νεκρό | lamiareport.gr