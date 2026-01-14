Νεκρός 16χρονος μετά από τροχαίο στην Κρήτη - Τραυματίστηκαν άλλοι τρεις ανήλικοι

Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό έναν 16χρονο και σοβαρό τραυματισμό ενός δεύτερου ανηλίκου σημειώθηκε στη Σητεία της Κρήτης το βράδυ της Τρίτης (13/01).

Σύμφωνα με την αστυνομία, όχημα στο οποίο επέβαιναν 5 νεαροί - εκ των οποίων 4 ανήλικοι - εξετράπη της πορείας του, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, και ανετράπη εκτός οδού.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν στο νοσοκομείο Σητείας τους τέσσερις τραυματίες, ηλικίας 19 και 16 ετών και δύο άτομα 17 ετών.

Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικοί και δύναμη της πυροσβεστικής για πλύσιμο του οδοστρώματος.

Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Α.Τ. Σητείας, ενώ έχουν συλληφθεί για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, οι γονείς του νεαρού που οδηγούσε το όχημα.