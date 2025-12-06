Μενού

Τροχαίο για την Πηγή Δεβετζή: Ανετράπη το αυτοκίνητο της μέσα σε τούνελ

Τροχαίο είχε η Πηγή Δεβετζή στην Καβάλα, καθώς το όχημα της ανετράπη σε τούνελ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η Ολυμπιονίκης είναι καλά στην υγεία της.

Σοβαρά τροχαία σημειώθηκε σήμερα στην Καβάλα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της πρώην Ολυμπιονίκη Πηγής Δεβετζή. 

Σύμφωνα με το kavalanews.gr, η Ολυμπιονίκης βρισκόταν μέσα στο όχημα της μέσα σε τούνελ στην Εγνατία Οδό κοντά στη Μουσθένη. 

Ευτυχώς, σύμφωνα με τις τελευατίες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία της, αλλά διακομίστηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο. 

Εικόνες από το τροχαίο στην Καβάλα | kavalanews.gr

 

