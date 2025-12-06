Τροχαίο για την Πηγή Δεβετζή: Ανετράπη το αυτοκίνητο της μέσα σε τούνελ

Σοβαρά τροχαία σημειώθηκε σήμερα στην Καβάλα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της πρώην Ολυμπιονίκη Πηγής Δεβετζή.
Σύμφωνα με το kavalanews.gr, η Ολυμπιονίκης βρισκόταν μέσα στο όχημα της μέσα σε τούνελ στην Εγνατία Οδό κοντά στη Μουσθένη.
Ευτυχώς, σύμφωνα με τις τελευατίες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία της, αλλά διακομίστηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο.
