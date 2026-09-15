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Τροχαίο κοντά στον Σταθμό Λαρίσης: Η στιγμή που πατίνι κινείται ανάποδα και συγκρούεται με μοτοσυκλέτα

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που οδηγός πατινιού, κινείται ανάποδα και συγκρούεται με μοτοσυκλέτα.

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Τροχαίο Λαρίσης
Τροχαίο με πατίνι κοντά στον Σταθμίο Λαρίσης | Alpha@Glomex
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Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα με πατίνι καταγράφηκε στους δρόμους της Αθήνας, κοντά στον Σταθμό Λαρίσης, με τον οδηγός να κινούνταν ανάποδα. 

Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Alpha, δείχνει τη στιγμή που το πατίνι συγκρούεται με τη μοτοσυκλέτα, ενώ ο οδηγός απεικονίζεται πεσμένος στο οδόστρωμα. Οι μαρτυρίες μάλιστα, αναφέρουν ότι ο αναβάτης του πατινιού κινούνταν ανάποδα για αρκετά λεπτά, για δύο οικοδομικά τετράγωνα. 

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, λίγο νωρίτερα, ο οδηγός του πατινιού φέρεται να παραβίασε αρκετά κόκκινα φανάρια ώσπου λίγο μετά τις 21: 30 το βράδυ της Δευτέρας (14/09) τράκαρε με τον οδηγό του δικύκλου. Και οι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν στα πόδια


 

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