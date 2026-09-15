Τροχαίο κοντά στον Σταθμό Λαρίσης: Η στιγμή που πατίνι κινείται ανάποδα και συγκρούεται με μοτοσυκλέτα

Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα με πατίνι καταγράφηκε στους δρόμους της Αθήνας, κοντά στον Σταθμό Λαρίσης, με τον οδηγός να κινούνταν ανάποδα.

Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Alpha, δείχνει τη στιγμή που το πατίνι συγκρούεται με τη μοτοσυκλέτα, ενώ ο οδηγός απεικονίζεται πεσμένος στο οδόστρωμα. Οι μαρτυρίες μάλιστα, αναφέρουν ότι ο αναβάτης του πατινιού κινούνταν ανάποδα για αρκετά λεπτά, για δύο οικοδομικά τετράγωνα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, λίγο νωρίτερα, ο οδηγός του πατινιού φέρεται να παραβίασε αρκετά κόκκινα φανάρια ώσπου λίγο μετά τις 21: 30 το βράδυ της Δευτέρας (14/09) τράκαρε με τον οδηγό του δικύκλου. Και οι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν στα πόδια.



