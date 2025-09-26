Τροχαίο με ανατροπή αυτοκίνητου στην Κηφισιά: Τραυματίστηκε σοβαρά μία γυναίκα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα (26/9) στην Κηφισιά, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα αυτοκίνητο ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά μία γυναίκα οδηγός.
Οι πρώτες πληροφορίες από το Orange Press Agency για το τροχαίο στην Κηφισιά κάνουν λόγο πως, κατά τη σύγκρουση υπέστησαν σοβαρές φθορές και τα δύο οχήματα, ενώ στο ένα εκ των δύο -αυτό που ανετράπη- εγκλωβίστηκε η οδηγός, ηλικίας 35 με 40 ετών.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας και δύναμη της Πυροσβεστικής (8 πυροσβέστες με τρία οχήματα), με τους πυροσβέστες να απεγκλωβίζουν τη γυναίκα κόβοντας το παρμπρίζ.
Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο και φέρεται ότι έχει υποστεί σοβαρά τραύματα - κατάγματα, αλλά και στην περιοχή της κεφαλής. Το τροχαίο ατύχημα έγινε πολύ κοντά στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων, στη συμβολή της Αγίων Αναργύρων με την Ατλαντίδων, όπου συχνά καταγράφονται τέτοια περιστατικά λόγω παραβίασης του STOP.
