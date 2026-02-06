Μενού

Τροχαίο με ανατροπή φορτηγού στην Εθνική Αθηνών - Λαμίας - Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία

Φορτηγό ανετράπη στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος του Αυλώνα, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Reader symbol
Newsroom
Φορτηγό
Φορτηγό | Φωτ. Αρχείου: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Ανετράπη φορτηγό στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, με αποτέλεσμα να καταγράφονται σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα.

Το ατύχημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, έλαβε χώρα στο ύψος του Αυλώνα, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο 54χλμ. της Εθνικής. 

Κατά τη διάρκεια του τροχαίου δεν κατεγράφη κάποιος τραυματισμός, όπως αναφέρει η κρατική τηλεόραση.

Λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο σημείο, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας και έχουν κλείσει οι άλλες δύο.

Η Τροχαία έχει μεταβεί επί τόπου ώστε να διευκολύνει τους οδηγούς που έχουν σχηματίσει μεγάλη ουρά με τα οχήματά τους.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ