Τροχαίο με ανατροπή φορτηγού στην Εθνική Αθηνών - Λαμίας - Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία

Ανετράπη φορτηγό στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, με αποτέλεσμα να καταγράφονται σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα.

Το ατύχημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, έλαβε χώρα στο ύψος του Αυλώνα, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο 54χλμ. της Εθνικής.

Κατά τη διάρκεια του τροχαίου δεν κατεγράφη κάποιος τραυματισμός, όπως αναφέρει η κρατική τηλεόραση.

Λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο σημείο, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας και έχουν κλείσει οι άλλες δύο.

Η Τροχαία έχει μεταβεί επί τόπου ώστε να διευκολύνει τους οδηγούς που έχουν σχηματίσει μεγάλη ουρά με τα οχήματά τους.