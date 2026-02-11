Τροχαίο με απορριμματοφόρο στην περιφερειακή Αιγάλεω: Αναφορές για τραυματισμό

Για τροχαίο ατύχημα με απορριμματοφόρο που σημειώθηκε στην περιφερειακή του Αιγάλεω κάνουν λόγο δημοσιεύματα, συγκεκριμένα με το όχημα να έχει ανατραπεί από άγνωστη αιτία.

Όπως αναφέρεται, ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε προληπτικά σε κοντινό νοσοκομείο. Λόγω του ατυχήματος παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.