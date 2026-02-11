Μενού

Τροχαίο με απορριμματοφόρο στην περιφερειακή Αιγάλεω: Αναφορές για τραυματισμό

Για τροχαίο ατύχημα με απορριμματοφόρο που εξετράπη της πορείεας του στην περιφερειακή του Αιγάλεω κάνουν λόγο δημοσιεύματα.

Για τροχαίο ατύχημα με απορριμματοφόρο που σημειώθηκε στην περιφερειακή του Αιγάλεω κάνουν λόγο δημοσιεύματα, συγκεκριμένα με το όχημα να έχει ανατραπεί από άγνωστη αιτία.

Όπως αναφέρεται, ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε προληπτικά σε κοντινό νοσοκομείο. Λόγω του ατυχήματος παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.

