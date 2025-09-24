Τροχαίο με δύο αυτοκίνητα στην Παραλιακή: Πού έχει κίνηση τώρα

Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή δύο Ι.Χ. αυτοκινήτων σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα (24/9) στην Παραλιακή, και πιο συγκεκριμένα στη συμβολή της Ποσειδώνος με την πλατεία Κρήτης, με αποτέλεσμα η κίνηση στο σημείο να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Σύμφωνα με το Orange Press Agency, από τη σύγκρουση στην Παραλιακή, προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο ένα εκ των δύο αυτοκινήτων, ενώ καταγράφηκε ένας ελαφρύς τραυματισμός.

Η κίνηση, στο ρεύμα προς Πειραιά όπου έγινε το ατύχημα, είναι αυξημένη, καθώς έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.