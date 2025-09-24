Τροχαίο με δύο αυτοκίνητα στην Παραλιακή: Πού έχει κίνηση τώρα

Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή δύο Ι.Χ. αυτοκινήτων σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα (24/9) στην Παραλιακή, και πιο συγκεκριμένα στη συμβολή της Ποσειδώνος με την πλατεία Κρήτης, με αποτέλεσμα η κίνηση στο σημείο να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.
Σύμφωνα με το Orange Press Agency, από τη σύγκρουση στην Παραλιακή, προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο ένα εκ των δύο αυτοκινήτων, ενώ καταγράφηκε ένας ελαφρύς τραυματισμός.
Η κίνηση, στο ρεύμα προς Πειραιά όπου έγινε το ατύχημα, είναι αυξημένη, καθώς έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.
- Φωτογραφία δείχνει τον γιατρό με «φακελάκι» να πίνει καφέ έξω από το Ιπποκράτειο - Τι απαντά ο ίδιος
- Καβάλα: Πέθανε ξαφνικά η υπάλληλος καθαριότητας που είχε γίνει viral στο Tik Tok
- Η «Σκλαβενίτης» απαντά για το πρόστιμο 1,4 εκατ. της ΔΙΜΕΑ: «Απολύτως αυθαίρετο, συκοφαντία»
- H φωτογραφία που ανέβασε ο Σωκράτης Μάλαμας με τον γιο του μετά το τέλος της περιοδείας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.