Τροχαίο με δύο τραυματίες στη Λιβαδειά: Λεωφορείο συγκρούστηκε με αγροτικό

Τροχαίο με σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση αγροτικού αυτοκινήτου με διερχόμενο λεωφορείο στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας σημειώθηκε στη Λιβαδειά.

Σύμφωνα με το Star Κεντρικης Ελλάδας, το τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, στην επαρχιακή οδό Αλιάρτου - Λιβαδειάς, στο ύψος της αεροπορικής βάσης, ενώ είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό οδηγού και συνοδηγού του αγροτικού.

Σύμφωνα με τον οδηγό του λεωφορείου που μετέφερε εργαζόμενους εργοστασίου, το αγροτικό όχημα ήταν σταθμευμένο στα δεξιά του δρόμου. Κατά την προσπέραση, ο οδηγός του αγροτικού φέρεται να επιχείρησε να μπει απότομα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, κατευθυνόμενος σε αγροτικό δρόμο.

Τα δύο οχήματα κατέληξαν εκτός οδοστρώματος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν ο οδηγός και η συνοδηγός του αγροτικού.

Στο λεωφορείο επέβαιναν 40 εργαζόμενοι, χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Αντίθετα οι επιβαίνοντες στο αγροτικό μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, φέροντας τραύματα, ωστόσο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, είχαν τις αισθήσεις τους.

Στο σημείο έσπευσε και η πυροσβεστική για να απεγκλωβίσει τα δύο άτομα από το αγροτικό, ενώ η Τροχαία Λιβαδειάς ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο ατύχημα.