Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Κηφισίας: Μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισίας, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε πριν από λίγο.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Orange Press Agency, η δίκυκλη μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό στο ύψος της οδού Αρκαδίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά. Στο σημείο καταγράφονται καθυστερήσεις, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.
- Το ελληνικό χωριό ανάμεσα σε λίμνη και βουνό που αποκαλούν «Μικρή Κωνσταντινούπολη»
- Νέος Κόσμος: Η στιγμή που ο 58χρονος ψεκάζει με σπρέι τον 29χρονο - Σοκαριστικό βίντεο
- Αυτός είναι ο μοναδικός Έλληνας που ήταν για ώρες με τον Κριστιάνο Ρονάλντο πριν το δείπνο με Τραμπ
- Ουρές για ένα δωμάτιο τα Χριστούγεννα: Τα 3 ελληνικά χωριά που σπάνε ήδη ταμεία για τις γιορτές
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.