Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Κηφισίας: Μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισίας, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε πριν από λίγο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Orange Press Agency, η δίκυκλη μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό στο ύψος της οδού Αρκαδίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά. Στο σημείο καταγράφονται καθυστερήσεις, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.