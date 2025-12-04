Τροχαίο με δύο τραυματίες στον Κηφισό: Ανατροπή φορτηγού μετά από σύγκρουση με ΙΧ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, καθώς ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα την ανατροπή του τελευταίου.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο τροχαίο τραυματίστηκαν δύο άτομα, ενώ από τα εμπορεύματα που έπεσαν στον αυτοκινητόδρομο έχουν κλείσει και τα τρία ρεύματα κυκλοφορίας καθώς συνεργεία της περιφέρειας Αττικής προσπαθούν να τα απομακρύνουν.

Στο σημείο, στο ύψος της Καλυφτάκη επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο καθώς οι ουρές των αυτοκινήτων είναι τεράστιες. Η κίνηση γίνεται μετά από ώρα από μία λωρίδα και τη ΛΕΑ. Το φορτηγό παραμένει στο οδόστρωμα και αναμένεται γερανός για να το απομακρύνει. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο ελαφρά τραυματίες ήταν από το ΙΧ.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας και προσπαθούν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.