Τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε 9χρονος - Συνελήφθη ο οδηγός

Ένας 9χρονος τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός συνελήφθη, καθώς εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου ατυχήματος.

Διακομιδή ασθενή από ασθενοφόρο | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Ελαφρά τραυματίστηκε 9χρονος πεζός σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σε περιοχή του Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη, με τον οδηγό να εγκαταλείπει το σημείο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν 27χρονος, οδηγώντας ΙΧ αυτοκίνητο, παρέσυρε τον ανήλικο, ενώ στη συνέχεια, αντί να παραμείνει στο σημείο, αποχώρησε.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λητής, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τον 27χρονο οδηγό.

Φόρτωση BOLM...

