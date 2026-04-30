Τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε 9χρονος - Συνελήφθη ο οδηγός

Ελαφρά τραυματίστηκε 9χρονος πεζός σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σε περιοχή του Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη, με τον οδηγό να εγκαταλείπει το σημείο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν 27χρονος, οδηγώντας ΙΧ αυτοκίνητο, παρέσυρε τον ανήλικο, ενώ στη συνέχεια, αντί να παραμείνει στο σημείο, αποχώρησε.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λητής, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τον 27χρονο οδηγό.