Τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε 9χρονος - Συνελήφθη ο οδηγός

Ελαφρά τραυματίστηκε 9χρονος πεζός σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σε περιοχή του Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη, με τον οδηγό να εγκαταλείπει το σημείο.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν 27χρονος, οδηγώντας ΙΧ αυτοκίνητο, παρέσυρε τον ανήλικο, ενώ στη συνέχεια, αντί να παραμείνει στο σημείο, αποχώρησε.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λητής, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τον 27χρονο οδηγό.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.