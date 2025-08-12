Τροχαίο με εκτροπή φορτηγού στην Αθηνών - Κορίνθου: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή φορτηγού σημειώθηκε σήμερα (12/8) στην Αθηνών - Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Ολυμπία Οδό, το τροχαίο έχει συμβεί στο 37ο χλμ και γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας, πριν την Ελευσίνα, στον κόμβο Μάνδρας, ώστε τα οχήματα να κατευθύνονται προς την Παλαιά Εθνική Οδό.

Η κίνηση των οχημάτων γίνεται με μεγάλες καθυστερήσεις.

Ο οδηγός του φορτηγού έχει τραυματιστεί ελαφρά.