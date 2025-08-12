Μενού

Τροχαίο με εκτροπή φορτηγού στην Αθηνών - Κορίνθου: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Το τροχαίο στην Αθηνών - Κορίνθου σημειώθηκε στο 37ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Τροχαία σε διόδια
Σταθμευμένο περιπολικό στα διόδια | Intime
Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή φορτηγού σημειώθηκε σήμερα (12/8) στην Αθηνών - Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Ολυμπία Οδό, το τροχαίο έχει συμβεί στο 37ο χλμ και γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας, πριν την Ελευσίνα, στον κόμβο Μάνδρας, ώστε τα οχήματα να κατευθύνονται προς την Παλαιά Εθνική Οδό.

Η κίνηση των οχημάτων γίνεται με μεγάλες καθυστερήσεις.

Ο οδηγός του φορτηγού έχει τραυματιστεί ελαφρά.

