Μενού

Τροχαίο με έναν τραυματία στη Θεσσαλονίκη: Εικόνες από την ανατροπή του ΙΧ

Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο. Το αυτοκίνητο ανατράπηκε στο οδόστρωμα.

Reader symbol
Newsroom
τροχαίο Θεσσαλονίκη
Το ΙΧ που ανατράπηκε στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη | ΕΡΤnews
  • Α-
  • Α+

Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή ΙΧ αυτοκινήτου σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/2) στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο τούμπαρε αφού πρώτα προσέκρουσε σε φανάρι στην συμβολή των οδών Καυταντζόγλου και Εγνατίας.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο και παρελήφθη από σταθμό ΕΚΑΒ, ενώ σε φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα, διακρίνεται το όχημα που ανατράπηκε να έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.

τροχαίο Θεσσαλονίκη
Το ΙΧ που ανατράπηκε στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη | ΕΡΤnews

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ