Τροχαίο με έναν τραυματία στη Θεσσαλονίκη: Εικόνες από την ανατροπή του ΙΧ

Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή ΙΧ αυτοκινήτου σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/2) στη Θεσσαλονίκη.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο τούμπαρε αφού πρώτα προσέκρουσε σε φανάρι στην συμβολή των οδών Καυταντζόγλου και Εγνατίας.
Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο και παρελήφθη από σταθμό ΕΚΑΒ, ενώ σε φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα, διακρίνεται το όχημα που ανατράπηκε να έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.
