Τροχαίο με νταλίκες στη Λαμία: Γέμισε αλεύρια η Εθνική, τραυματίας ένας οδηγός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό έξω από τη Λαμία, το απόγευμα της Δευτέρας (11/8) στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και ενώ λίγο πριν είχε ξεσπάσει στο σημείο φωτιά.
Πέντε οχήματα από Π.Υ. Λαμίας και από ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας επενέβησαν άμεσα στο σημείο μην επιτρέποντας να πάρει διαστάσεις και σβήνοντας την μέσα σε λίγα λεπτά, όμως πριν ακόμη δοθεί το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη σε κυκλοφορία, νταλίκα έπεσε πίσω από άλλη νταλίκα στο 217,6 χλμ ακριβώς στον κόμβο της Αγίας Παρασκευής.
Η κυκλοφορία έκλεισε εντελώς καθώς το φορτίο της μίας νταλίκας (αλεύρι) γέμισε όλο το οδόστρωμα.
Μάλιστα ο οδηγός της δεύτερης νταλίκας εγκλωβίστηκε στο όχημά του και χρειάστηκε η επέμβαση της 7ης ΕΜΑΚ προκειμένου να απεγκλωβιστεί και να παραδοθεί σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε ελαφρά τραυματισμένο στο Νοσοκομείο Λαμίας.
Συγχρόνως ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισμού της οδού προκειμένου να δοθεί και πάλι η εθνική στην κυκλοφορία. Μέχρι τότε η κίνηση διεξάγεται μέσω της παράκαμψης Λαμίας και του παραδρόμου έως την Αγία Μαρίνα.
ΠΗΓΗ: LamiaReport.gr
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.