Τροχαίο με νταλίκες στη Λαμία: Γέμισε αλεύρια η Εθνική, τραυματίας ένας οδηγός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό έξω από τη Λαμία, το απόγευμα της Δευτέρας (11/8) στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και ενώ λίγο πριν είχε ξεσπάσει στο σημείο φωτιά.

Πέντε οχήματα από Π.Υ. Λαμίας και από ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας επενέβησαν άμεσα στο σημείο μην επιτρέποντας να πάρει διαστάσεις και σβήνοντας την μέσα σε λίγα λεπτά, όμως πριν ακόμη δοθεί το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη σε κυκλοφορία, νταλίκα έπεσε πίσω από άλλη νταλίκα στο 217,6 χλμ ακριβώς στον κόμβο της Αγίας Παρασκευής.

Τροχαίο στη Λαμία | LamiaReport

Η κυκλοφορία έκλεισε εντελώς καθώς το φορτίο της μίας νταλίκας (αλεύρι) γέμισε όλο το οδόστρωμα.

Τροχαίο στη Λαμία | LamiaReport

Μάλιστα ο οδηγός της δεύτερης νταλίκας εγκλωβίστηκε στο όχημά του και χρειάστηκε η επέμβαση της 7ης ΕΜΑΚ προκειμένου να απεγκλωβιστεί και να παραδοθεί σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε ελαφρά τραυματισμένο στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Τροχαίο Λαμία | LamiaReport

Συγχρόνως ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισμού της οδού προκειμένου να δοθεί και πάλι η εθνική στην κυκλοφορία. Μέχρι τότε η κίνηση διεξάγεται μέσω της παράκαμψης Λαμίας και του παραδρόμου έως την Αγία Μαρίνα.

ΠΗΓΗ: LamiaReport.gr

