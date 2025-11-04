Τροχαίο με νταλίκες στην Ηγουμενίτσα: Βίντεο από drone δείχνει τις ζημιές

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (4 Νοεμβρίου) στον Αργυρότοπο Ηγουμενίτσας, όταν δύο νταλίκες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, στο σημείο έσπευσαν τρεις πυροσβεστικές δυνάμεις με επτά πυροσβέστες, καθώς και πληρώματα της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Οι δύο οδηγοί κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους, πριν φτάσουν οι αρχές, και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.
Σε βίντεο που καταγράφηκε με drone, αποτυπώνονται οι εκτεταμένες ζημιές που υπέστησαν τα δύο βαρέα οχήματα από τη σύγκρουση.
