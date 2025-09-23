Μενού

Τροχαίο με παράσυρση γυναίκας στην πλατεία Αμερικής: Διακομίστηκε στο «Γεννηματάς»

Η γυναίκα στην πλατεία Αμερικής πετάχτηκε στον αέρα και τραυματίστηκε σοβαρά.

Τροχαίο στην πλατεία Αμερικής
Τροχαίο στην πλατεία Αμερικής
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις εννέα το βράδυ της Τρίτης στην πλατεία Αμερικής, στο κέντρο της Αθήνας, όταν μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού παρέσυρε μια γυναίκα που διέσχιζε την Πατησίων -στο ρεύμα προς Ομόνοια.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, που επικαλείται το Orange Press Agency η γυναίκα -περίπου 40 ετών- πετάχτηκε στον αέρα και τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ αιμορραγούσε. Το σημείο αποκλείστηκε από αστυνομικούς, ενώ σε λίγα λεπτά έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρει την τραυματισμένη γυναίκα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Ο αναβάτης της μοτοσικλέτας συνελήφθη και θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία. Σημειώνεται ότι η μηχανή δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας.

 

