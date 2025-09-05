Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο στη Συγγρού: Εξετράπη της πορείας του

Ένα σχολικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του στη λεωφόρο Συγγρού, με αποτέλεσμα να υποστεί μικρές υλικές ζημιές.

Σε βίντεο που ανήρτησε το Orange Press Agency, διακρίνεται το όχημα να έχει χτυπήσει στις μεσαίες μπάρες της λεωφόρου, ενώ αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν στο σημείο. Ως αποτέλεσμα είχε κλείσει για μερικές εκατοντάδες μέτρα η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.