Ένα ασυνήθιστο «τροχαίο» καταγράφηκε σήμερα (9/1) στη λεωφόρο Συγγρού, όταν μία φαινομενικά πανάκριβη τηλεόραση εκσφενδονίστηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, και προσγειώθηκε στην άσφαλτο προτού την...«περιλάβει» η κίνηση του πολυσύχναστου δρόμου.

Στο βίντεο, φαίνεται το ΙΧ, του οποίου ο «αετός» οδηγός στερέωσε την τηλεόραση στη σχάρα του οχήματος, και μάλιστα χωρίς καν «χταποδάκι» ή κάποιο άλλο ασφαλιστικό μέσο, να παρασύρεται από την αντίσταση του ανέμου, που σήμερα ήταν ιδιαίτερα έντονος, και να πέφτει στον δρόμο.

Βέβαια, το τραγελαφικό του συμβάντος δεν ακυρώνει το πόσο επικίνδυνη ήταν η αμέλεια του συγκεκριμένου, καθώς εάν η συσκευή έπεφτε στο παρμπρίζ εκπορευόμενου αυτοκινήτου, ή χειρότερα σε μοτοσικλέτα, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι δραματικά.