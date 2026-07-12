Τροχαίο με θύμα την 15χρονη του ΠΑΟΚ: Οι αμφιβολίες του πατέρα και η κάμερα «κλειδί»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο έχασε τη ζωή της η 15χρονη ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ, Άννα-Μαρία Πανταζώνη. Ο οδηγός του απορριμματοφόρου αρνείται κάθε εμπλοκή στο δυστύχημα, ενώ η οικογένεια της ανήλικης αφήνει ανοιχτά σοβαρά ερωτήματα για την ταυτότητα του ανθρώπου που παρουσιάστηκε στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καθοριστικής σημασίας για τη διερεύνηση της υπόθεσης αναμένεται να αποδειχθεί το υλικό από κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται κοντά στο σημείο της σύγκρουσης. Οι εικόνες φέρεται να καταγράφουν τόσο τη στιγμή του τροχαίου όσο και τις κινήσεις του οδηγού του απορριμματοφόρου αμέσως μετά το συμβάν.

Όπως μετέδωσε ο Alpha, ο 48χρονος οδηγός υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στο δυστύχημα. Ισχυρίζεται πως πέρασε από το σημείο την ώρα που σημειώθηκε το τροχαίο, χωρίς να συγκρουστεί με κάποιο όχημα, και συνέχισε κανονικά τη διαδρομή του.

Ο ίδιος αναφέρει ότι, αφού ολοκλήρωσε το δρομολόγιό του, επέστρεψε το απορριμματοφόρο στο αμαξοστάσιο και πήγε στο σπίτι του. Λίγο αργότερα, όπως υποστηρίζει, ενημερώθηκε από τη σύζυγό του ότι τον αναζητούσαν από την υπηρεσία του, καθώς το σύστημα GPS του οχήματος έδειχνε ότι είχε βρεθεί στο σημείο του δυστυχήματος.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όπου υπεβλήθη σε αιμοληψία για τον προβλεπόμενο έλεγχο αλκοόλ.

Από την άλλη πλευρά, ο πατέρας της 15χρονης εκφράζει έντονες αμφιβολίες για το αν ο άνθρωπος που εμφανίστηκε στις Αρχές ήταν πράγματι εκείνος που οδηγούσε το απορριμματοφόρο τη στιγμή της σύγκρουσης. Όπως υποστηρίζει, ενδέχεται άλλος να βρισκόταν στο τιμόνι του οχήματος και άλλος να έδωσε αίμα και να κατέθεσε στους αστυνομικούς.

Οι απαντήσεις στα κρίσιμα αυτά ερωτήματα αναμένεται να προκύψουν από την εξέλιξη της έρευνας και την αξιολόγηση του βιντεοληπτικού υλικού.

Η 15χρονη Άννα-Μαρία Πανταζώνη έχασε τη ζωή της όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε μαζί με τον πατέρα της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Παρά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ βυθίστηκε στο πένθος για την απώλεια της νεαρής αθλήτριας, με τον σύλλογο να ακυρώνει προγραμματισμένο αγώνα και να ανακοινώνει ότι οι αθλήτριες θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια στις επόμενες αναμετρήσεις.