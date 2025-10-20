Τροχαίο ατύχημα με τρόλεϊ σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Δραπετσώνα, μετά από διένεξη του οδηγού με επιβάτη.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός, κατά τη διένεξη με τον επιβάτη, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κολώνα ηλετρισμού, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στο σημείο.
Στο σημείο κλήθηκε και η αστυνομία, ενώ ο άνθρωπος που κάλεσε τις αρχές ανέφερε ότι ο οδηγός κράτησε τον επιβάτη μέσα στο τρόλεϊ μέχρι να έρθει η αστυνομία.
Μάλιστα, σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, οι δύο τους πιάστηκαν στα χέρια.
