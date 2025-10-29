Τροχαίο με τζιπ στο Κολωνάκι: O φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης ζητά αποζημίωση 1 εκατομμυρίου ευρώ

Δώδεκα άτομα είχαν τραυματιστεί από το ατύχημα που είχε λάβει χώρα τον Ιούλιο στο Κολωνάκι, όταν ένα τζιπ χωρίς οδηγό, κινήθηκε ανεξέλεγκτα και έπεσε πάνω σε εστιατόριο.

Ένας εκ των τραυματιών, ήταν ο γνωστός φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί κάτω από το τζιπ.

Σύμφωνα με την «Super Katerina», ο φωτογράφος σκοπεύει να κινηθεί νομικά, διεκδικώντας αποζημίωση που αγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Ο Χάρης Φαρσαράκης καθόταν στο μαγαζί με δύο συνεργάτιδες του μοντέλα, και τραυματίες επισημαίνουν πως αν δεν ήταν το δέντρο να κόψει τη φόρα του τζιπ.