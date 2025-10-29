Μενού

Τροχαίο με τζιπ στο Κολωνάκι: O φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης ζητά αποζημίωση 1 εκατομμυρίου ευρώ

Ένας εκ των τραυματιών από το τροχαίο στο Κολωνάκι, ο φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης ζητά αποζημίωση.

αυτοκίνητο Κολωνάκι
Το αυτοκίνητο που έπεσε στο εστιατόριο στο Κολωνάκι | In Time / Δημοσθένης Καμσής
Δώδεκα άτομα είχαν τραυματιστεί από το ατύχημα που είχε λάβει χώρα τον Ιούλιο στο Κολωνάκι, όταν ένα τζιπ χωρίς οδηγό, κινήθηκε ανεξέλεγκτα και έπεσε πάνω σε εστιατόριο. 

Ένας εκ των τραυματιών, ήταν ο γνωστός φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί κάτω από το τζιπ. 

Σύμφωνα με την «Super  Katerina», ο φωτογράφος σκοπεύει να κινηθεί νομικά, διεκδικώντας αποζημίωση που αγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Ο Χάρης Φαρσαράκης καθόταν στο μαγαζί με δύο συνεργάτιδες του μοντέλα, και τραυματίες επισημαίνουν πως αν δεν ήταν το δέντρο να κόψει τη φόρα του τζιπ. 

 

