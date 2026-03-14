Τροχαίο σοκ στην Κυψέλη: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και αναποδογύρισε – Εγκλωβίστηκε ηλικιωμένος οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (14/3) στην καρδιά της Κυψέλης, κινητοποιώντας τις αρχές και την Πυροσβεστική.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του alpha news, το συμβάν έλαβε χώρα στη διασταύρωση των οδών Μεγίστης και Πολύμνιας, όταν ένας ηλικιωμένος οδηγός επιχείρησε να κινηθεί ανάποδα στον δρόμο. Στην προσπάθειά του αυτή, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, εγκλωβίζοντάς τον στις λαμαρίνες.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι μετά από συντονισμένη επιχείρηση κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
