Τροχαίο στη Βουλιαγμένης: «Ο οδηγός δεν έτρεχε, αν έτρεχε δεν θα συνέβαινε»

Ο καθηγητής ασφαλούς οδήγησης, Θανάσης Χούντρας μίλησε σχετικά με το τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/09) και μια γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Το αυτοκίνητο της 64χρονης γυναίκας, που έχασε τη ζωή της ήταν σταματημένο πάνω στη λεωφόρο όταν το αμάξι ενός 21χρονου το χτύπησε από πίσω με αποτέλεσμα να το εκσφενδονίσει πάνω σε μία κολώνα και η γυναίκα να χάσει τη ζωή της.

Ο κ Χούντρας ανέφερε τα εξής σχετικά με το τροχαίο: «Αυτό που είναι παράδοξο και το συναντούμε σε όλα τα συμβάντα παγκοσμίως - είναι κοινό σε όλα τα τροχαίο- είναι το εξής: εάν ρωτούσες αυτόν τον άνθρωπο 3 δευτερόλεπτα πριν ''πώς αισθάνεσαι που σε 3 δευτερόλεπτα θα σκοτώσεις έναν άλλο άνθρωπο;'' θα έλεγε ''αποκλείεται το έχω υπό έλεγχο''.

Την απάντηση αυτή την δίνει ένα κομμάτι του εγκεφάλου μας που δεν μας αφήνει να ρισκάρουμε. Ειπώθηκε ότι έτρεχε. Δεν έτρεχε. Αν έτρεχε δεν θα συνέβαινε. Ο άνθρωπος αυτός αισθανόταν ασφαλής. Αν έτρεχε δεν θα αισθανόταν ασφαλής και δεν θα συνέβαινε, θα ήταν πιο προσεκτικός και θα κοιτούσε γύρω του. Μιλούσε στο κινητό. Είχε αποτυπωθεί στο μυαλό του ότι ο δρόμος είναι άδειος. Δεν είναι σύνηθες να υπάρχει ένα σταματημένο αυτοκίνητο στη Βουλιαγμένης.