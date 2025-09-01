Τροχαίο στη Λεωφόρο Αμαλίας: Συγκρούστηκαν τρόλεϊ, ΙΧ και μοτοσικλέτα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (1/9) στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένα τρόλεϊ με κατεύθυνση το Σύνταγμα, συγκρούστηκε με Ι.Χ. όχημα και μοτοσικλέτα, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Αυτόπτες μάρτυρες, μεταξύ άλλων, είπαν για το τροχαίο στη Λεωφόρο Αμαλίας πως ένας από τα σίδερα του τρόλεϊ αποκολλήθηκε και έπεσε σε ένα όχημα, χωρίς όμως -και πάλι- να υπάρχουν ενδείξεις για τραυματισμούς.

Στο σημείο υπάρχει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, στο ρεύμα προς κέντρο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα προς το Σύνταγμα, όπως αποτυπώνεται παράλληλα από τους δορυφορικούς χάρτες της Google Maps.