Τροχαίο στη Λούτσα: Πώς πήρε τα κλειδιά για το ΙΧ ο 15χρονος - Έτρεχε με πάνω από 100 χλμ

Θλίψη έχει προκαλέσει το τροχαίο στη Λούτσα, κατά το οποίο 15χρονος «οδηγός» τράκαρε σκοτώνοντας το συνομίληκο φίλο του.

Το μεγάλο ερώτημα στην υπόθεση είναι πώς ένας ανήλικος απέκτησε την πρόσβαση στο αυτοκίνητο των γονιών του.

Σύμφωνα με το Open, οι 15χρονοι φέρεται να πήραν κρυφά τα κλειδιά από το σπίτι του ενός. Υπενθυμίζεται ότι, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν ήταν σε ηλικία για να πάρει δίπλωμα.

Διαβάστε επίσης: Τραγωδία στη Λούτσα: «Μαμά, τι έχω κάνει;» σοκαρισμένος ο 15χρονος μετά το τροχαίο

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 15χρονος φέρεται να έτρεχε με πάνω από 100 χιλιόμετρα και στο ντοκουμέντο φαίνεται η στιγμή που οδηγάει με ιλλιγώδη ταχύτητα και τραβάει το χειρόφρενο.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ οι γονείς του οδηγού εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την ανεξέλεγκτη συμπεριφορά των εφήβων.