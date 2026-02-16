Μενού

Τροχαίο στη Λούτσα: Πώς πήρε τα κλειδιά για το ΙΧ ο 15χρονος - Έτρεχε με πάνω από 100 χλμ

Το τροχαίο στη Λούτσα θέτει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την οδήγηση σε νεαρή ηλικία. Πώς κατάφερε ο 15χρονος να πάρει τα κλειδιά για το ΙΧ.

Reader symbol
Newsroom
Μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ ανταποκρίνεται σε...τροχαίο με ασθενοφόρο
Μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ ανταποκρίνεται σε...τροχαίο με ασθενοφόρο | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Θλίψη έχει προκαλέσει το τροχαίο στη Λούτσα, κατά το οποίο 15χρονος «οδηγός» τράκαρε σκοτώνοντας το συνομίληκο φίλο του. 

Το μεγάλο ερώτημα στην υπόθεση είναι πώς ένας ανήλικος απέκτησε την πρόσβαση στο αυτοκίνητο των γονιών του. 

 

Σύμφωνα με το Open, οι 15χρονοι φέρεται να πήραν κρυφά τα κλειδιά από το σπίτι του ενός. Υπενθυμίζεται ότι, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν ήταν σε ηλικία για να πάρει δίπλωμα. 

Διαβάστε επίσης: Τραγωδία στη Λούτσα: «Μαμά, τι έχω κάνει;» σοκαρισμένος ο 15χρονος μετά το τροχαίο

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 15χρονος φέρεται να έτρεχε με πάνω από 100 χιλιόμετρα και στο ντοκουμέντο φαίνεται η στιγμή που οδηγάει με ιλλιγώδη ταχύτητα και τραβάει το χειρόφρενο.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ οι γονείς του οδηγού εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την ανεξέλεγκτη συμπεριφορά των εφήβων.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ