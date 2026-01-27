Τροχαίο στη Ρουμανία: Αεροπορικώς στην Τιμισοάρα ο πρόξενος της Ελλάδας - Σε επαφή με το πρωθυπουργικό γραφείο ο ΠΑΟΚ

Ο πρόξενος της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, Ευθύμιος Φωκάς, επικεφαλής υπαλλήλων τη πρεσβείας, μεταβαίνει αεροπορικώς στην Τιμισοάρα προκειμένου να συντονίσει τις ενέργειες για την καλύτερη νοσηλεία των τραυματιών μετά το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με θύματα Έλληνες φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από την ελληνική διπλωματική αποστολή στη Ρουμανία έγινε γνωστό ότι η πρεσβεία πληροφορήθηκε το δραματικό γεγονός από το τηλεφώνημα του διασωθέντα φιλάθλου.

Τροχαίο στη Ρουμανία: Σε επαφή με το πρωθυπουργικό γραφείο και τα αρμόδια υπουργεία η ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι από την πρώτη στιγμή σε επαφή με το πρωθυπουργικό γραφείο, τα υπουργεία Εξωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη και την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι για το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν στο τραγικό δυστύχημα.

Όπως έγινε γννωστό, άνθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που συνεργάζονται ήδη με τις ρουμανικές αρχές μεταβαίνουν και στη Ρουμανία στο σημείο του δυστυχήματος, όπου σπεύδει και το προσωπικό της ελληνικής διπλωματικής αποστολής από το Βουκουρέστι.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει απευθύνει έκκληση να υπάρχει ψυχραιμία και να μη μεταδίδονται πράγματα, που μπορεί να προκαλέσουν πανικό.