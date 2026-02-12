Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το πρωί της Πέμπτης, στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Νέας Σμύρνης, όταν όχημα χτύπησε πεζό που προσπάθησε να διασχίσει το οδόστρωμα.
Στο σημείο έχει σπεύσει η αστυνομία.
