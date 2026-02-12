Μενού

Τροχαίο στη Συγγρού: Αυτοκίνητο χτύπησε και παρέσυρε πεζό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/02) στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Διακομιδή ασθενή από το ΕΚΑΒ | Shutterstock
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το πρωί της Πέμπτης, στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Νέας Σμύρνης, όταν όχημα χτύπησε πεζό που προσπάθησε να διασχίσει το οδόστρωμα.

Στο σημείο έχει σπεύσει η αστυνομία.
 

