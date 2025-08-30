Αντιφατικά είναι τα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση με το τροχαίο στη Θέρμη στη Θεσσαλονίκη, καθώς νέα στοιχεία δείχνουν ότι η 45χρονη οδηγός της Porsche, δεν είχε καταναλώσει αλκόολ, σε αντίθεση με όσα σημείωσαν εχθές οι αρχές.

Το ότι δεν υπήρχε αιθανόλη μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το επιβεβαίωσε και η Τροχαία αλλά και ο δικηγόρος της.

Συγκεκριμένα, οι συνήγοροι υπεράσπισης της 45χρονης, Μιχάλης Σανίδας και Κωνσταντίνος Οικονόμου,δήλωσαν ότι από τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων προέκυψε ότι η κατηγορούμενη δεν είχε καταναλώσει καθόλου αλκοόλ.

«Δεν υπήρχε αιθανόλη στο αίμα της. Στον προέλεγχο της αιθανόλης, το αποτέλεσμα είναι 0,08 και παραποιήθηκε στα κανάλια πως είναι 0,8, δηλαδή 10 φορές παραπάνω. Μιλάμε για μια περίπτωση από αυτές που συμβαίνουν καθημερινά, 7-8 φορές στην πόλη μας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Οικονόμου.

Τροχαίο στη Θέρμη: Τι δήλωσε ο δικηγόρος για την εγκατάλειψη από το σημείο

Ο δικηγόρος της οδηγού υποστηρίζει ότι μετά το τροχαίο η 45χρονη δεν εγκατέλειψε το σημείο. «Ήταν μέσα στα αίματα, και φίλη που οδηγούσε το πίσω αυτοκίνητο την πήρε και την πήγε κατευθείαν στο ΑΧΕΠΑ», τόνισε ο δικηγόρος.

Η δήλωση του έρχεται σε συμφωνία με τα όσα υποστήριξε και η ίδια η οδηγός.