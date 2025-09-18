Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Δίωξη στους συλληφθέντες για τον θάνατο του 29χρονου

Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο σε βάρος του οδηγού και για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία με αποτέλεσμα τον θάνατο για τους άλλους τρεις συλληφθέντες, άσκησε σήμερα ο ανακριτής σχετικά με το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, από το οποίο σκοτώθηκε ένας 29χρονος οδηγός μηχανής.

Την ίδια ώρα, η Τροχαία διερευνά τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 29χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας την Τετάρτη (17/9) στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε τακτικό ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Το χρονικό

Τη ζωή του από τροχαίο έχασε 29χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, η οποία συγκρούστηκε με φορτηγό με ρυμουλκούμενο που οδηγούσε 54χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας.

Το περιστατικό έγινε στις 9 το πρωί στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, την ώρα που άλλα τρία άτομα έδιναν οδηγίες στον 54χρονο για τους ελιγμούς του οχήματος.

Αρχικά ο 29χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου το μεσημέρι κατέληξε.

Συνελήφθησαν ο οδηγός και τα τρία άτομα που τον καθοδηγούσαν, δύο Έλληνες και ένας υπήκοος Αλβανίας. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.