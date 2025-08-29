Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Γνωστή επιχειρηματίας η ιδιοκτήτρια της μοιραίας Porsche

Μία 45χρονη γυναίκα ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ως ιδιοκτήτρια του πολυτελούς αυτοκινήτου, ένα εκ των δύο οχημάτων που ενεπλάκησαν στο τροχαίο τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Μουδανιών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για μία 45χρονη γνωστή επιχειρηματία και άγνωστο παραμένει αν η ίδια οδηγούσε το αυτοκίνητο ή ήταν συνεπιβάτης στο όχημα, που μετά τη σφοδρή σύγκρουση, εγκαταλείφθηκε στην άσφαλτο.

Το τροχαίο συνέβη όταν συγκρούστηκαν τα δύο οχήματα, βγήκαν από τον δρόμο και με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων που επέβαιναν στο πρώτο αυτοκίνητο.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η μία από τους δύο τραυματίες είναι γυναίκα και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή.

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Το χρονικό

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 5:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική λίγο μετά το εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα εκ των οποίων μία Porsche, συγκρούστηκαν, βγήκαν από τον δρόμο και προσέκρουσαν σε κολώνες και δέντρα.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα πιο σοβαρά, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ο οδηγός της Porsche εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται, χωρίς να είναι ξεκάθαρο εάν ήταν η 45χρονη ιδιοκτήτρια πίσω από το τιμόνι.