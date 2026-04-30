Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο αστυνομικοί της ομάδα ΔΙΑΣ συγκρούστηκε με όχημα

Σοβαρό τροχαίο έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη, που προκάλεσε τον τραυματισμό δύο αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ, που επέβαιναν σε μηχανή, η οποία συγκρούστηκε με όχημα.

Το τροχαίο έλαβε χώρα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στην οδό Παλαιού Σταθμού, με τους ένστολους να μεταφέρονται με ασθενοφόρο στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Προανάκριση για περιστατικό έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας της περιοχής.