Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος σε ΙΧ μετά από σφοδρή σύγκρουση με φορτηγό

Τροχαίο δυστύχημα έλαβε χώρα εχθές στη Θεσσαλονίκη όταν ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό. Νεκρό ένα 17χρονο αγόρι.

Σφοδρή σύγκρουση έλαβε χώρα εχθές (3/2) στη Θεσσαλονίκη, με θύμα ένα 17χρονο αγόρι.

Φορτηγό που οδηγούσε ένας 46χρονος συγκρούστηκε στη Σίνδο με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 18χρονος,  συνοδευόμενος από τη μητέρα του.

Σύμφωνα με το voria.gr, στο πίαω κάθισμα του αυτοκινήτου, βρισκόταν ο 17χρονος, φίλος του οδηγού και τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη σύγκρουση. Στη συνέχεια διακομίσθηκε στο νοσοκομείο και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 

Ο 46χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος.
 

