Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος σε ΙΧ μετά από σφοδρή σύγκρουση με φορτηγό

Σφοδρή σύγκρουση έλαβε χώρα εχθές (3/2) στη Θεσσαλονίκη, με θύμα ένα 17χρονο αγόρι.
Φορτηγό που οδηγούσε ένας 46χρονος συγκρούστηκε στη Σίνδο με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 18χρονος, συνοδευόμενος από τη μητέρα του.
Σύμφωνα με το voria.gr, στο πίαω κάθισμα του αυτοκινήτου, βρισκόταν ο 17χρονος, φίλος του οδηγού και τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη σύγκρουση. Στη συνέχεια διακομίσθηκε στο νοσοκομείο και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ο 46χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.
Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος.
- Τραγωδία στη Χίο: Πώς έγινε η θανατηφόρα σύγκρουση - Σε κρίσιμη κατάσταση οι τραυματίες σύμφωνα με τους γιατρούς
- Η ανατριχιαστική αποκάλυψη του Σόμπολου: «Με καλάζνικοφ όλοι, ακούω να έρχονται δίπλα μου - η σφαίρα δεν με πέτυχε»
- Συνεχίζεται η απεργία: Χωρίς ταξί Αθήνα και Θεσσαλονίκη την Τετάρτη
- Η viral στιγμή του Νατσιού, ο φέρελπις πρύτανης και το μοναδικό πράγμα που ενώνει Σαμαρά-Καρυστιανού
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.