Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νταλίκα «δίπλωσε» στο Δερβένι - Κλειστή η δεξιά λωρίδα

Τροχαίο με νταλίκα έγινε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη στο ύψος του Δερβενίου.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ
Μία νταλίκα «δίπλωσε» σήμερα (01/10) νωρίς το πρωί στο ύψος του Δερβενίου, στο ρεύμα εισόδου στη Θεσσαλονίκη.

Το ατύχημα, όπως επισημαίνει και η ΕΡΤ, σημειώθηκε γύρω στις 05.20 τα ξημερώματα, χωρίς προς το παρόν να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Kλειστή παραμένει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ το οδόστρωμα είναι ολισθηρό λόγω έντονης βροχόπτωσης.

