Τροχαίο στη Ζάκυνθο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στον δρόμο Αργάσι – Βασιλικός στη Ζάκυνθο, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκαν ένα επιβατικό αυτοκίνητο και ένα σχολικό λεωφορείο.

Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 11 άτομα – επτά παιδιά, τέσσερις συνοδοί και ο οδηγός. Χάρη στην ψυχραιμία του τελευταίου, δεν σημειώθηκε τραυματισμός μεταξύ των επιβατών, οι οποίοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Αντίθετα, σοβαρά τραυματίστηκε ο 53χρονος οδηγός του Ι.Χ., για τον οποίο χρειάστηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, που έσπευσε άμεσα στο σημείο. Μετά τον απεγκλωβισμό του, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη αορτής. Οι γιατροί έκριναν αναγκαία την αεροδιακομιδή του στα Ιωάννινα, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση από θωρακοχειρουργό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του Ι.Χ. φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, πιθανότατα λόγω της βροχόπτωσης και της ταχύτητας που είχε αναπτύξει, με αποτέλεσμα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο οδηγός του λεωφορείου κατάφερε να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση και τα χειρότερα, εκτρέποντας το όχημα προς το χαντάκι στο πλάι του δρόμου. Μάλιστα, οι επιβάτες αναγκάστηκαν να εξέλθουν από την πλευρά του οδηγού, σπάζοντας το σχετικό παράθυρο.

Για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί έρευνα η Τροχαία Ζακύνθου, με αστυνομικές δυνάμεις και τον διοικητή να φτάνουν άμεσα στο σημείο.