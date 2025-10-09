Μενού

Τροχαίο στην Αγία Παρασκευή: Οδηγός παρέσυρε 64χρονη πεζή στη Μεσογείων

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής σημειώθηκε στη Λεωφόρο Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή.

Τροχαίο στη Μεσογείων | Orange Press Agency
Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής σημειώθηκε αργά το απόγευμα σήμερα (09/10), στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Το περιστατικό καταγράφηκε επί της Μεσογείων, στο ρεύμα προς Μαραθώνα, στη συμβολή με την οδό Τερζοπούλου, λίγο πριν το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.

Ένα πολυτελές όχημα το οποίο οδηγούσε νεαρός υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες χτύπησε την 64χρονη γυναίκα και την τραυμάτισε σοβαρά.

Στο σημείο, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Orange Press Agency, έσπευσαν δύο περιπολικά της Τροχαίας που για λίγη ώρα διέκοψαν την κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

 

