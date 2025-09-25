Τροχαίο στην Αχαΐα: Χτύπησε 25χρονο με το φορτηγό του και τον εγκατέλειψε

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση καταγράφηκε το απόγευμα της Πέμπτης (25/9) στη δυτική Αχαΐα, όταν ένας οδηγός φορτηγού χτύπησε έναν 25χρονο και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο στο οδόστρωμα.

Το τροχαίο στην Αχαΐα έλαβε χώρα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με το περιστατικό να σημειώνεται σε δρόμο της περιοχής, ενώ ο νεαρός έπεσε στον δρόμο και τραυματίστηκε στο πόδι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, αφήνοντας τον τραυματία στο δρόμο. Ευτυχώς, ο τραυματισμός του δεν αποδείχθηκε σοβαρός και άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο για προληπτικό έλεγχο και περίθαλψη.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσει τον οδηγό και το φορτηγό, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

